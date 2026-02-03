На дороги высыпали 250 тонн противогололедной смеси

Департамент транспорта Севастополя отчитался о борьбе с гололедицей.

За ночь на посыпку дорог ушло более 250 тонн смеси. В городской черте их обрабатывают солью. На региональных трассах — песчано-соляной смесью. Район очистки — 270 километров внутригородских дорог и 350 километров загородных трасс.

Задействовали всю снегоуборочную технику: 15 комбинированных машин работают для обеспечения безопасного проезда. Отслеживание техники ведется в онлайн режиме. Для оперативного реагирования и передачи данных о состоянии дорог в диспетчерскую службу работает 12 метеостанций по всему городу.

В первую очередь противогололедными материалами обрабатывают опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах и пути следования общественного транспорта.

Дорожники просят водителей пропускать спецтехнику с включенными проблесковыми маячками и сообщать о гололедице в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора: +7 (979) 024-00-17.

По прогнозу — гололедица

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, скользко на дорогах будет еще три дня.

3 февраля — без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха -6...-8°С ночью , а днем -1...-3°С. На дорогах гололедица.

В ночь на среду, 4 февраля, задует юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем +4...+6°С. Ночью и утром на дорогах гололедица.

5 февраля — без осадков, температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +8...+10°С. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.