На Большой Севастопольской тропе оборудовали шесть привалов

Площадки предназначены для кратковременного отдыха. Размещение палаток, разведение костров, установка мангалов и приготовление пищи там строго запрещены.

Специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий Севприроднадзора оборудовали шесть мест для привалов на ключевых участках Большой Севастопольской тропы: смотровая «Залив Мегало-Яло», Грушевая поляна (урочище Кокия), привалы Куш-Кая, Тышлар, Форкант (развалины Лаборатории Попова), урочище Балчик.

Каждый привал — это комфортная зона отдыха с деревянным столом, лавками и навесом, защищающим от солнца и осадков. Здесь можно сделать остановку, перекусить и насладиться панорамой крымской природы. Привалы предназначены для кратковременного отдыха. Разведение костров, установка мангалов, приготовление пищи, размещение палаток, свалка мусора здесь строго запрещены.

Места для привалов были определены на этапе создания тропы и расположены на территории трех ландшафтных заказников — «Мыс Айя», «Ласпи» и «Байдарский» на маршрутах №1 «Балаклава — Ласпинский перевал», №2 «Ласпинский перевал — перевал Байдарские ворота» и №3 «Перевал Байдарские ворота — т/с Узунджа».

Приоритетный проект «Развитие экологического туризма и маршрута активного отдыха «Большая Севастопольская тропа» реализуется с 2017 года. Это более чем 200-километровый маршрут, объединяющий природные, исторические и рекреационные достопримечательности. Вся тропа полностью паспортизирована и оборудована современной навигационной системой. Это необходимо для безопасности туристов, информирования о сложности маршрутов, регулирования доступа и сбора статистики для дальнейшего улучшения инфраструктуры.

В прошлом году в рамках проекта Севприроднадзор установил 200 новых навигационных столбов. Всего их 505. Навигационные ориентиры содержат информацию о расстоянии до важных объектов, времени движения, существующих веб ресурсах, телефонах служб спасения и координатах расположения. Кроме этого было изготовлено и заменено более 700 информационных табличек, отремонтированы входные группы и информационные стенды.

В заповедниках действует строгий режим особой охраны. Нарушение правил может повлечь административную и даже уголовную ответственность.