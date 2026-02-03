Губернаторская часть Общественной палаты утверждена

По губернаторской квоте соответствующим указом в ОП зайдут 11 человек: Сергей Авраменко, иеромонах Анастасий (Владимир Байков), Мария Батюхно, Анна Глухова, Дарья Денисова, Станислав Корякин, Олег Николаев, Энвер Ресульев, Дмитрий Скрипаченко, Александр Трошев и Сергей Хабаров. Все они — представители подразделений межрегиональных и общероссийских общественных объединений.

С.Корякин, О.Николаев, Э.Ресульев и А.Трошев и нынешние члены ОП Севастополя.

Еще 11 кандидатов должны утвердить депутаты Заксобрания на ближайшей сессии. Депутатская часть будет представлять в палате региональные некоммерческие организации, в том числе общественные объединения.

Оставшуюся треть выберут сами новые члены ОП из списка кандидатов от севастопольских общественных организаций, подавших заявки до 23 января.

Полномочия действующего состава ОП истекают 26 марта 2026 года. Ее сформировали в 2023 году. Новый состав будет уже четвертым.

Общественная палата города обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Севастополя, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов.