Задержан курьер телефонных мошенников

Молодой человек из Новосибирска отправился в Крым для криминального заработка.

Прокуратура Ленинского района Севастополя поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 18-летнего жителя Новосибирской области. Он обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Как полагает следствие, молодой человек с целью заработка вошел в состав организованной группы, которая занималась дистанционным мошенничеством. Его сообщники звонили жертвам, представлялись сотрудниками правоохранительных ведомств, и убеждали в срочной необходимости «проверить деньги на непричастность к финансированию ВСУ».

Курьер по инструкциям кураторов приезжал к пенсионерам, передавал самодельные бланки несуществующего «отдела по борьбе с финансовыми преступлениями» с требованием о передаче сбережений для декларирования, забирал свертки с наличностью, а затем перечислял на подконтрольные мошенникам счета, оставляя себе 5%. Таким образом молодому человеку удалось забрать 640 тысяч рублей у двоих пенсионеров из Симферополя и Ялты.

Во время поездки в Севастополь, при аналогичной попытке забрать почти 680 тысяч рублей у очередной жертвы, его задержали оперативники уголовного розыска.

По статье «Мошенничество» курьеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.