В севастопольской школе №61 открыли «Парту Героя»

Виктор Баранов — выпускник этой школы, погиб как герой, выполняя воинский долг. За проявленную самоотверженность он посмертно представлен к ордену Мужества.

Мичман десантного корабля «Новочеркасск» В.Баранов до последней минуты оставался на боевом посту, когда его корабль в порту Феодосии попал 26 декабря 2023 года под вражеский обстрел.

Больше узнать о судьбе и подвигах земляка теперь смогут ученики его родной школы. Информация о бойце размещена на мемориальной парте, говорится в сообщении пресс-службы Севастопольского отделения «Единой России».

Мемориальные парты открывают в севастопольских школах по проектам «Единой России» «Историческая память» и «Новая школа». «Парты Героев» — символы отваги, доблести и мужества настоящих патриотов своей Родины. Ученики говорят, сидеть за такой партой — большая ответственность и настоящая награда.