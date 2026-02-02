В акватории Азовского моря произошло землетрясение

По данным института сейсмологии и гемодинамики КФУ им.Вернадского, подземные толчки фиксировались на расстоянии 80 километров от Керчи и в 36 километрах от поселка Щелкино Ленинского района. Очаг залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки в районе Крыма (в точке с координатами широта 45.69, долгота 35.55) в акватории Азовского моря зафиксировали 46 сеймостанций в 9:47 (12:47 мск).

«В Центр управления в кризисных ситуациях 2 февраля в 13:00 поступило сообщение о сейсмособытии в акватории Азовского моря магнитудой 4,8. По предварительной информации, в результате сейсмособытия жертв и разрушений не зафиксировано», — сообщили в МЧС Республики Крым.

Подземные толчки ощутили жители Феодосии, Щелкино, Ленинского и Красногвардейского районах, поселка Приморское, а также некоторых районов Симферополя и даже Севастополя. В соцсетях они сообщали о раскачивании мебели, люстр и дверей, ощущении «укачивания» и кратковременной вибрации, продолжавшейся до 10–15 секунд.