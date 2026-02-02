Российские моряки с захваченного танкера «Маринера» вернулись домой

Двое российских моряков с захваченного ВМС США танкера «Маринера» вернулись домой, с ними все в порядке. Об этом ТАСС сообщил один из команды судна Максим Карпенко, который утром в воскресенье, 1 февраля, прибыл домой, в Керчь.

28 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала ТАСС, что двое российских моряков с танкера «Маринера» отпущены на свободу и находятся на пути в Россию.

«Все у нас в порядке. Я вернулся утром домой, в Керчь. Мой коллега с танкера также вернулся домой, в Астрахань. Дома встретили хорошо», — сообщил М.Карпенко.

Он отметил, что не мог связаться со своими родными все 19 дней после захвата судна, так как британские и военные США отобрали средства связи. Близкие могли черпать информацию о судьбе моряков только из сообщений в СМИ.

М.Карпенко выразил благодарность российскому МИД и главе Республики Крым Сергею Аксенову за содействие в освобождении.

Второй моряк — севастополец.

О захвате танкера

Минтранс России сообщал, что 7 января около 15:00 мск военнослужащие США в открытом море высадились на судно «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в открытом море действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. 24 декабря 2025 года судно «Маринера» получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России, выданное на основании российского законодательства и норм международного права.

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов заявила, что американская администрация может доставить экипаж танкера «Маринера» в Соединенные Штаты для проведения судебного разбирательства на предмет возможных нарушений федерального законодательства. Белый дом утверждает, что танкер «Маринера» является частью так называемого теневого флота Венесуэлы и незаконно транспортировал нефть в нарушение санкций США.