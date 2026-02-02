Презентовали креативный взгляд в будущее

В региональном конкурсе ученических проектов «Молодежь Севастополя — взгляд в будущее» приняли участие команды из 22 школ и четырех учреждений среднего профессионального образования (СПО).

Ключевое слово здесь — ученические. Это и определило выбор тем, а также активное кураторство со стороны педагогов и воспитателей.

Как пояснила «Севастопольской газете» муниципальный координатор регионального центра «Навигаторы детства» Яна Базарова, большинство предложений команд направлены на поддержку животных или, например, на создание в школе воспитательного пространства.

Всего на конкурс заявлен 31 проект, а их названия говорят сами за себя: «Рождены помогать», «Голос добра», «Потомки героев», «Точки доступа». «Я защищаю», «За здоровый образ жизни» и т.д.

На защите-презентации работ в каждой команде было по пять участников плюс педагог-наставник или советник директора школы по воспитательной работе. По мнению их всех, конкурс позволяет детям креативно выразить себя. Этому очень помогает перспектива грантовой поддержки.

На что же нужны деньги? В основном на внешнее сопровождение: закупку футболок с логотипом проекта, блокнотов, ручек... К каждому проекту прилагается смета с итоговой суммой в несколько десятков тысяч рублей. А что? Времена Тимура и его команды, рисующих «на чистом энтузиазме» красные звезды на калитках фронтовиков, давно прошли! Может поэтому выступления команд практически во всех случаях свелись к чтению «по бумажкам» казенных текстов: «обучающиеся», «освоение учебных программ», «образовательный процесс», «технологии для организации учебного процесса», «мотивация» и т.д.

— Все заявки нацелены, чтобы в дальнейшем быть представленными на гранты и транслированными на весь Севастополь. Практически все их можно реализовать, — рассказала Я.Базарова.

Среди наиболее интересных проектов она назвала создание электронного музея профессий. Сначала на базе одной школы, а в перспективе — с выходом на целый регион.

Презентацию проектов распределили на два дня. После этого, до 13 февраля, эксперты оценят каждый еще и заочно с точки зрения правильного оформления и организации и выставят оценки. Затем назовут 10 команд-победителей и наградят до конца февраля.

— Победителей мы будем рекомендовать для дальнейшей подачи на гранты, — сообщила Я.Базарова.