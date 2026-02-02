Предлагают придумать истории про херсонесских котиков

И не просто придумать, а записать и послать рассказы о необычном путешествии херсонесских котиков в электронном виде на II Всероссийский конкурс «Необычное путешествие в Древний Херсонес».

Авторами творческих эссе могут стать ученики 7–9-х и 10–11-х классов, студенты колледжей и техникумов.

Для освоения темы участникам предлагают понаблюдать за повадками херсонесских котов, изучить характеры и додумать их приключения и похождения. Разумеется, со знанием истории Древнего Херсонеса.

Такое творческое соревнование инициировано музеем-заповедником «Херсонес Таврический», кафедрой истории России и методики обучения истории и обществознанию, студенческим волонтерским отрядом экскурсоводов «Машина времени» Института истории, философии и политических наук Рязанского государственного университета им.Есенина, а также Рязанским отделением Всероссийского исторического общества.

Работы (без какого-либо соавторства!) надо будет представить до 16 марта: в электронном виде, объемом до пяти страниц (шрифт Times New Roman, кегль ‒ 14, полуторный межстрочный интервал, выравнивание по ширине). Кроме перечисленных условий, необходимо: подписаться на группы «Херсонес Таврический в Севастополе» и «Коты Херсонеса»; прочесть литературу по истории античного Херсонеса по списку; составить рассказ о путешествии в древний город одного или нескольких котов.

Отправить работу необходимо по адресу: kot.xersones25@yandex.ru. К письму следует прикрепить анкету с личными данными и скан документа с подписями участников и их родителей.

Победителей объявят 18 апреля.