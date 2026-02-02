Определили еще одну причину поломки лифтов

Такое заключение стало результатом комплексной пятидневной проверки, которую провел Госжилнадзор с участием специалистов сервиса обслуживания лифтов, Севтехнадзора, Севэнергосбыта, 102-ПЭС и Ростехнадзора.

В результате административное производство возбудили против управляющей компании (УК), в эксплуатации которой находится дом, с обещанием незамедлительно выдать соответствующее предписание. Согласно последнему, в двухнедельный срок УК должна выполнить весь необходимый комплекс мер, обеспечивающих безопасное пользование лифтом жильцами дома. Госжилнадзор также пообещал отправить соответствующий документ в Ростехнадзор, для реакции с их стороны.

Начальник надзорного управления Госжилнадзора Светлана Козак, комментируя создавшуюся ситуацию, отметила определяющую роль жильцов дома, чьи свидетельства позволили полностью воссоздать картину и детали происшествий с лифтовым оборудованием.

Напомним, что в июне 2024 года в Госжилнадзор поступила жалоба от жителей дома №33-Б по Лабораторному шоссе, после чего была проведена проверка. Выяснилось, что лифтовое оборудование работает некорректно, и управляющая компания должна была это устранить. Однако выданное предписание УК исполнено не было, в результате чего в ноябре лифт упал, 34-летняя пассажирка получила различные телесные повреждения и была госпитализирована.

Тогда было установлено, что все дело — в неисправных частотных преобразователях. Их поменяли, однако в январе 2025-го зафиксировали очередной факт некорректной работы оборудования.

В январе 2026 года после информации об очередной аварийной остановке, Котлонадзор снова вышел на проверку лифтового оборудования в доме №33-Б на Лабораторном шоссе, после чего отчитался, что все в порядке, что лифт не опасный, а просто медлительный.