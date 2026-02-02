Новая философия сказки про Буратино

Картина вышла в прокат 1 января, и многие уже успели посмотреть и оценить ее. Для севастопольцев же важен и тот факт, что режиссер фильма И.Волошин родился, вырос, получил первый театральный опыт в Севастополе.

В его творческой карьере был Севастопольский театр для детей и молодежи (ТБМ — театр на Большой Морской), после — учеба в Ярославском театральном институте, который он окончил в 1998 году по специальности «Актер театра и кино». В том же году поступил во ВГИК, где в 2000-м получил диплом кинорежиссера-постановщика.

Сейчас И.Волошин — режиссер, сценарист, актер, продюсер, оператор, художник. Широкая известность пришла после выхода на экраны художественных фильмов «Нирвана», «Я», «Подвал», «Повелитель ветра» «Медея» и др.

И.Волошин — лауреат премии «Триумф» за высшие достижения в области литературы и искусства, участник и призер международных кинофестивалей в Берлине, Карловых Варах, Пусане, AFI (USA), автор культовых российских телесериалов «Ольга» и «Физрук», лауреат Кинотавра, АПКиТ, Тэффи, автор нашумевшего блокбастера «Волшебник Изумрудного Города» и нового хита — «Буратино». «Севастопольская газета» поговорила с режиссером о новом фильме, начав с самого простого вопроса:

— Почему именно эта сказка?

— Она самая любимая! Буратино — культовый герой, которые живет рядом со мной всю жизнь. Это как Джимми Хендрикс, Александр Вертинский, или, например, Джон Леннон в музыке. На самом деле, Буратино пришел ко мне сам, но я долго его ждал. Он пришел в форме предложения от моих друзей сделать такое кино. Кроме того, существовал еще один сложный предлог — мое отношение к сказке Коллоди «Пиноккио».

— Так все-таки на выходе получилось «Буратино» или «Пиноккио»?

— «Пиноккио» оказался более сложным и даже несколько перетянул «Буратино», поскольку второй — интерпретация первого. Когда я перечитывал «Пиноккио» для своих детей, я понял, что это — сильнейшее произведение, которое может стоять в мировой литературе в одном ряду с «Фаустом» или «Дон-Кихотом». Эти произведения — настоящий клад, чтобы начать говорить киноязыком о важном. В итоге, получился микс двух произведений, от толстовского «Буратино» в новом фильме остались разве что ключ, дверь и революционный характер главного героя — мощный, сильный, непокладистый. Ну и Тортила (у Толстого именно так, с одной «л») с Дуремаром.

— В фильме явно читается философский смысл, чего стоит одна фраза, что нельзя дружить с теми, кто тебя ломает.

— Мы писали сценарий, радуясь свободе, с которой мы навалились на материал.

Сценарий писался очень трудно, вообще, это самое сложное — написать крутой сценарий. Хотелось сделать невероятный рывок и оставить след. Когда уже начали готовиться к съемкам, еще и еще раз возвращались к сценарию и проверяли себя: точно ли мы победили, точно ли ответили для себя на все вопросы?!

Главная мысль фильма о том, что в этом мире очень сложно жить, будучи в чем-то другим. Она и стала основным мотивом и пролегла контрапунктом через всю историю: «Попробуй поживи деревянным!»

Деревянным — значит, другим, особенным, необычным, волшебным. В этом и состоит драматургия. Инаковость Буратино победила!

— Ваш «Буратино» предназначен детям или взрослым?

— Тем и другим. Мы хотели, чтобы получилась история наподобие Толкина или Льюиса Кэролла. Не наивная сказка, а история с серьезным философским подтекстом. Мы не ошиблись: в фильме хватает всего, чтобы детям не вылететь из понимания развития сюжета, а взрослым найти мысли для себя.

— Где проходили съемки?

— В Подмосковье, в городе Троицк, был специально построен целый итальянский город в кинопарке «Москино». Мы создали некий художественный образ, со всем тем, что я очень люблю, и что мы накопили за нашу творческую жизнь, с собственным восприятием архитектуры эпохи Возрождения, готики...

— Расскажите о декорациях. Они очень неожиданны в цветовом решении.

— Это всегда совместная работа оператора и художника-постановщика, и художника по костюмам. Мы находили цвета стен, интерьеров. Дальше туда заходит герой, и его костюм должен быть лишен тех оттенков, которые начинают разрушать атмосферу целостности и единства общего визуального полотна. Этот был поиск цвета и деталей. Нам нужно было сбалансировать всех персонажей. И, знаете, есть в постпродакшн такое понятие как цветокоррекция, что позволяет коренным образом поменять цветовое решение и даже драматургию уже после съемок. Так вот, мы почти не пользовались этим, не хулиганили с цветом после того, как все сняли. Нам важно было, чтобы на выходе не получилась пестрящая каша. Мы работали в рамках итальянской живописи, вдохновлялись Тинторетто и Тицианом.

А дальше начинается другое: грим, свет, компьютерная графика... У нас, наверное, собралась самая сильная команда.

— Как называется в кинематографе жанр, когда сочетается игровое кино и элементы мультипликации?

— Такой микс жанров — анимационного и обычного художественного фильма существует, но не имеет определенного названия. Это можно назвать сказкой, фэнтези с элементами анимации. Кстати, наш Буратино полностью «нарисованный» — создан с помощью компьютерной графики. Хотелось сделать впервые в кинемтографе деревянного мальчика. До нас Буратино и Пиноккио во всем мировом кино играли дети в пластическом гриме.

— Вы же знаете, что советский «Буратино» снимали В Севастополе?

— Еще бы мне не знать! В том числе в Херсонесе и на Южном берегу Крыма. Я даже изучал, где это было конкретно.

— А почему вы использовали ту же музыку?

— Там есть и новые музыкальные произведения. Однако та самая песня с делением имени Буратино на слоги неотделима от всей этой истории. Мы не делали ремейк советского фильма, но я фанат музыки Рыбникова и не представлял без нее фильма. К тому же хочется, чтобы спустя 50 лет все это ожило снова.

— Пятьдесят?!

— Ровно пятьдесят лет назад, 1 января в 11 утра вышла первая серия советского «Буратино» на первом канале. И это, представьте, чистое совпадение. Которых не бывает.

— Что в ваших планах после «Буратино»?

— Для начала, я очень хочу приехать в Севастополь. У меня там родители, брат и много друзей. Хочется всех увидеть, сходить в Херсонес.

Что касается творчества, то как раз сейчас я пишу сценарий. Правда, пока не могу говорить про что. Это будет что-то очень важное для всех. Я могу выбрать какой-то проект, который мне предложат сделать или доделать историю, которую мы пишем с моим соавтором. Там все будет очень глубоко, также, как в «Буратино». О том, что каждый человек уникален, и что каждого надо беречь.

— Надеюсь, это тоже будет интересно.