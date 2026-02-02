На Камышовской объездной одновременно две аварии

Госавтоинспекция Севастополя сообщила о работе на месте двух ДТП с участием шести транспортных средств в районе ул.Комбрига Потапова.

В 18:20 в районе дома №29 произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. 44-летний водитель «Инфинити» неправильно выбрал безопасную скорость, не учёл дорожные условия — гололедицу — и выехал на полосу встречного движения, где произвел касательное столкновение с автомобилем «Опель», а затем и с «Тойотой», а та — с остановившейся «Шкодой».

В это же время на том же участке дороги произошло еще одно ДТП с участием двух автомобилей: 23-летний водитель «Джили» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего «Kиа», и не смог избежать столкновения.

Медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась.

В ходе проверки состояние опьянения у всех водителей — участников ДТП не установлено.