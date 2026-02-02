Музеи Крыма готовят иск о незаконном удержании Украиной скифского золота

Как сообщил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, крымские музеи готовят иск в один из российских судов о незаконном удержании на Украине скифского золота из их музейных коллекций.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября 2023 года Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях.

«Будет подан иск в один из судов. Я думаю, что это будет один из российских судов. Это будет иск о признании незаконного удержания Украиной этих предметов. Нужно зафиксировать сам факт», — сказал А.Мальгин.

Он не уточнил сроки подачи иска. Директор музея добавил, что создана рабочая группа, включающая юристов и представителей власти, которые продолжают работу по возврату крымских ценностей. «Понятно, что сегодня мы не сможем добиться практических результатов, но мы приняли решение этот вопрос не оставлять. Рано или поздно ситуация изменится», — подчеркнул он.

А.Мальгин также выразил опасение по поводу сохранности коллекции на Украине. «Не стоит забывать, каковым было всегда отношение украинских официальных лиц к культурному наследию Крыма. Оно безбожно грабилось, продавалось и вывозилось. И, конечно, именно поэтому беспокойство есть о судьбе этой коллекции. Так что эта тема не будет закрыта», — сказал он.

О коллекции

Скифское золото — коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, «Херсонес Таврический» — и Украина.