Комиссионное золото продавали без маркировки

Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Симферополя, обвиняемого в хранении в целях сбыта товаров без маркировки в особо крупном размере, расследовано и передано в суд.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следкома по Республике Крым и Севастополю, установлено, что в марте 2024 года предприниматель разместил на витринах сети ювелирных магазинов в Симферополе и Севастополе купленные на комиссию у граждан золотые ювелирные украшения без присвоения обязательного для каждого такого изделия уникального номера.

Преступная деятельность предпринимателя была выявлена сотрудниками республиканского управления ФСБ России. В рамках следствия была изъята финансовая документация в 20 комиссионных магазинах полуострова, а также более 1,2 тысяч изделий из драгметаллов и камней на сумму, превышающую 17,8 миллиона рублей.

Расследование уголовное дела завершено. Проведены необходимые экспертизы. На личное имущество предпринимателя наложен арест.