Код для оплат будет универсальным

С сентября 2026 года платежи в магазинах и салонах услуг будут проходить через универсальный QR-код Национальной системы платежных карт.

Президент России Владимир Путин 23 июля 2025 года подписал закон № 248-ФЗ, обязывающий банки использовать универсальный платежный код с 1 сентября 2026 года. «Севастопольская газета» разбиралась, что это за инструмент.

Сейчас на кассах можно увидеть сразу несколько QR-кодов для оплаты, и человеку легко запутаться, какой именно ему нужен. Нововведение решит эту проблему и облегчит покупателю процесс оплаты.

Иногда бывает, что у продавца есть QR-код, но камера телефона его не читает. Причина в том, что платежный сервис банковского приложения покупателя не может сканировать код, установленный другим банком на платежном терминале в магазине. Они просто не видят друг друга, поэтому возникает путаница, задержка с оплатой, увеличивается недоверие к QR-кодам и безналичным платежам вообще.

Теперь код будет универсальным и читаемым любым платежным приложением.

В универсальном QR-коде будут доступны различные способы платежа, сохранятся все привилегии от банков и системы быстрых платежей (СБП). Человек продолжит получать привычные кешбэки, которые предназначены ему по выбранной программе лояльности.

Введение универсального QR-кода для оплаты будет происходить в несколько этапов с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2028 года. Подробнее о нововведении можно прочитать на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).

Кстати, по данным Банка России, количество оплат по QR-кодам в третьем квартале 2025 года выросло в стране до 1,03 млрд операций, что на 4,16% выше показателя за предыдущий квартал (990 млн).