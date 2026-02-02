Хотел работать в ФСБ, а стал террористом-смертником

Установлено, что представитель сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) связался с жителем Крыма при помощи мессенджера Telegram, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в здание Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, «для выявления предателей в спецслужбе».

На контрольно-пропускной пункте мужчину досмотрели и задержали: при нем обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающее при активации непосредственным исполнителем.

По замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников территориального органа безопасности, но и самого исполнителя, который не был осведомлен о готовящемся преступлении с его участием и использовался в качестве «смертника».

Выявлен заказчик, который обманом вовлек задержанного в противоправную деятельность и планировал теракт. Это сотрудник отдельного центра специального назначения группы «Юг» ССО ВСУ старший лейтенант Иван Кринов, 1996 г.р.

Он зарегистрирован в Краматорске, но в настоящее время проживает в Одессе с супругой и малолетним ребенком. С 2024 года И.Кринов — сотрудник ССО ВСУ.

В августе 2025 года посредством мошеннических схем он уже привлекал жительницу Волгоградской области в качестве «живой бомбы» для передачи сотрудникам ФСБ в Симферополе иконы со взрывным устройством. Террористический акт предотвращен.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении И.Кринова возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт», «Содействие террористической деятельности» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК России. Фигурант будет объявлен в международный розыск.

Используя методы психологического воздействия мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. ФСБ России предупреждает, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения. Не поддавайтесь влиянию телефонных мошенников. Если неизвестные представляются сотрудниками ФСБ России и просят совершить финансовые операции либо принять участие в оперативных мероприятиях, прервите разговор и сообщите об этом в правоохранительные органы.

Напоминаем о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсий в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.