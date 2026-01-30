Управляющая компания для здания Академии хореографии пока не найдена

После переезда в новое здание на мысе Хрустальный учебное заведение пытается подобрать единого подрядчика для его обслуживания. И через год решение не найдено.

Трудности возникли из-за требований федерального закона, который обязывает для эксплуатации учреждений федерального уровня выбирать подрядчиков на торгах. Первый опыт таких торгов оказался провальным: для победы участники значительно занижают цену, а потом им просто не хватает средств на выполнение технического задания. При этом проводить торги необходимо по множеству лотов, их выигрывают разные компании без единого руководства, что сказывается на качестве выполненных работ.

Академия хореографии — это современный высокотехнологичный объект со сложнейшими инженерными системами, взаимосвязанными между собой: вентиляция, электричество, пожаротушение, отопление, информационные системы и системы безопасности. Для их обслуживания требуются значительные трудовые ресурсы и квалифицированные специалисты. Кроме того, в здании постоянно проживают и обучаются две с половиной сотни воспитанников, чьи комнаты, а также сцену, зрительный зал, учебные помещения и многое другое необходимо убирать.

Год назад и.о.ректора Академии хореографии Мария Александрова вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о создании единой управляющей компании по содержанию и обслуживанию академии. Прошел год, но проблема так и не решена. В сентябре 2025 г. стало известно, что Правительство РФ в рамках работы по развитию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе пообещало выделить финансирование на содержание и эксплуатацию нового здания Академии хореографии в Севастополе.

— На данный момент этот вопрос согласуется с нашим учредителем — Министерством культуры совместно с Правительством РФ, — сообщил первый проректор Академии хореографии Кирилл Москалев. В академии с нетерпением ждут подписания постановления, после чего учреждение будет обслуживать единая компания, которая полностью возьмет на себя решение всех технических вопросов.

Проректор заверил, что, несмотря на все сложности, здание обслуживается в полном объеме, но разрозненными организациями.

Академия хореографии является частью культурного комплекса, строящегося по поручению президента России Владимира Путина в Севастополе. Ее строительство завершено в сентябре 2024 года. Здание включает библиотеку, учебные классы, 16 хореографических залов, общежитие для студентов, поступающих из других регионов, учебный театр, который задействован при проведении домашних спектаклей и различных городских мероприятий.