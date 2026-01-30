Спортзал «Чайка» закрыли

В Арбитражный суд города Севастополя с исковым заявлением к Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Чайка» обратилось ООО «Спорт-Альянс», требуя вернуть из чужого незаконного владения здание спортивного зала по адресу ул.Костомаровская, 3. В качестве обоснований своих претензий ООО «Спорт-Альянс» ссылается на договор купли-продажи от 20 декабря 2017 года, по которому это предприятие является собственником спорного объекта.

В ответ от спортклуба «Чайка» поступил встречный иск с просьбой обязать ООО «Спорт-Альянс» заключить договор безвозмездного пользования зданием спортивного зала на Костомаровской, 3 со ссылкой на условия приватизации этого спортивного зала в украинский период: сохранение новым собственником объекта образовательной деятельности. На этом основании до недавнего времени эта самая образовательная деятельность и осуществляется. Притом, что вопрос о собственности остается спорным. Именно поэтому судебный процесс был снова инициирован и возобновлен 12 января 2026 года в Арбитражном суде Севастополя.

На этот раз предметом судебного разбирательства стало физическое состояние здания спортзала, в частности, лестничных ступеней и потолка. И не только их. Здание никак не соответствует представлению о том, как должно выглядеть детское спортивное учреждение. То есть, инвентарь там вполне современный, а помещение явно нуждается в ремонте.

На этом основании ООО «Спорт-Альянс» требует запретить спортклубу «Чайка» эксплуатировать в качестве спортивной школы их здание до устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной экспертизы.

Суд встал на сторону истца и запретил эксплуатировать здание в качестве спортшколы. В постановлении суда говорится, что ответчик может обжаловать принятое решение. Это он и собирается сделать в ходе следующего заседания, назначенного на 4 февраля.

По словам директора АНО ««Спортивный клуб «Чайка» Александра Огиенко, юные спортсмены и их родители просят возобновить занятия.

— Он хозяин, но мы тоже владеем, — так видит ситуацию А.Огиенко. — Никто еще не сказал, что мы не владеем. Мы — детско-юношеская школа Морского завода. Это целостный имущественный комплекс был Севморзавода. На заводе не сохранилось производство, а спортзал сохранился. Но в таком виде...

Техническое состояние спортзала сейчас признано ненадлежащим. Но А.Огиенко считает, что «если выводится из эксплуатации спортивный объект, детей нужно куда-то девать. А также тренеров. Пока объект не выведен. Также как не определены сроки и тот, кто должен устранять недостатки».