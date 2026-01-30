Региональную выплату контрактникам увеличили до 900 тысяч рублей

Постановление о повышении единовременной региональной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ до 900 тысяч рублей принято 30 января на заседании городского правительства.

«Мы уточняем категорию лицам, направленным для прохождения военной службы в том числе в подразделениях беспилотных систем», – представила принимаемый документ директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.

Выплаты будут осуществляться с 1 февраля всем категориям контрактников, подытожил

принятие документа первый заместитель губернатора Алексей Парикин.