Программу сотрудничества с Москвой продлили до 2028 года

При этом распределили средства межбюджетного трансферта на 2026 год по направлениям использования, между главным распределителям бюджетных средств.

Всего в 2026 году бюджету Севастополя из бюджета Москвы предоставят 4,451 млрд рублей по следующим направления:

– Образование – 2,655 млрд рублей;

– Здравоохранение – 584,1 млн рублей;

– Учреждения культуры – 39,5 млн рублей;

– Спортивные и детско-юношеские учреждения – 32,8 млн рублей;

– Учреждения соцзащиты и занятости – 99,9 млн рублей.

Как пояснила 30 января на заседании правительства и.о.директора департамента финансов Надежда Иткина, средства будут направляться на текущий и капитальный ремонты, строительство, проектно-изыскательские работы, благоустройство, развитие информационно-технической инфраструктуры, проведение мероприятий в области культуры, туризма и национальной безопасности.

Принятое на заседании постановление позволяет заключить государственные контракты в 2026 году и провести мероприятия, направленные на развитие Севастополя за счет средств межбюджетного трансферта.