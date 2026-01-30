Новый ремонт моста у вокзала приближается

Департамент архитектуры Севастополя объявил о старте общественных обсуждений документации по планировке территории для реконструкция двух путепроводов на автомобильной дороге 67 Н-432 на ул.Вокзальная.

Технические параметры ремонтируемой дороги: магистральная улица районного значения, расчетная скорость — 50 км/ч; пять полос движения; ширина проезжей части — 22,15 м; ширина тротуаров — 2,75 м.

Общественные обсуждения проводят онлайн с 29 января по 17 февраля через раздел «Общественные обсуждения» на сайте департамента архитектуры. Экспозицию проектной документации откроют 6 февраля на восемь дней.

Замечания и предложения вносить только правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капстроительства, находящихся в границах территории в отношении которой подготовлена документация.

Путепровод у железнодорожного вокзала в Севастополе построен в 1948 году и реконструирован в 2013-м. Тогда к старому трехполосному мосту добавили новый пролет в две полосы и назвали мост «Днепровским». Были и другие предложения по организации транспортных потоков в районе вокзалов, но город выбрал самое дешевое.

В 2019 году после обследования состояние путепровода признали предаварийным. Было решено заменить пролет старой части (там разрушен бетон с обнажением арматуры) и сделать шире тротуары.

Госконтракт на проектирование достался ООО «Веста». В результате сроки сдачи документации неоднократно переносились, а сумма работ удвоилась.

В декабре 2025 года потребовалось провести срочный ремонт этого путепровода: куски железобетонных конструкций и штукатурка падали на перрон вокзала. А так как это единственная дорога, связывающая Корабельную сторону Севастополя с центром, город почти неделю стоял в огромной пробке.