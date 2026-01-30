На страже экологической безопасности

Инженер-лаборант Альбина Шамгуллина работает в химико-аналитической лаборатории ГБУ Севастополя «Экоцентр» с 2022 года. Она одна из тех специалистов, которыми гордится департамент природных ресурсов и экологии Севастополя.

В профессию А.Шамгуллина пришла в 2011 году: после окончания института ее пригласили в лабораторию химической компании ПАО «Казаньоргсинтез». Когда Севастополь вернулся в Россию, молодой специалист переехала в Севастополь и уже более четырех лет трудится в ГБУ «Экоцентр».

— От нашей профессии зависит экологическая безопасность региона, — уверена А. Шамгуллина.

В обязанности инженера-лаборанта входит исследованием проб воды, почвы и атмосферного воздуха на различные показатели. Кабинет нашей героини оборудован современным оборудованием, базовый прибор — капиллярный электрофорез «Капель 105» фирмы «Люмэкс», который позволяет анализировать воду и почву на содержание сульфатов, нитратов, нитритов, хлоридов, фторидов, фосфатов и других веществ.

— Поскольку в своей работе мы пользуемся стеклянными колбами, пробирками, а также кислотами и нагревательными приборами, наша профессия требует сосредоточенности, аккуратности и досконального знания методик, по которым проводится анализ. Их у нас 83, — подчеркивает инженер-лаборант.

Химико-аналитическая лаборатория «Экоцентр» проводит исследования проб воды, воздуха, почв и обеспечивает аналитическую поддержку экологического мониторинга окружающей среды в Севастополе. Кроме этого специалисты лаборатории занимаются исследованием концентраций тяжелых металлов и вредных веществ в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных вод; промышленных выбросов, атмосферного воздуха, воздуха в рабочей среде по госзаказу и на коммерческой основе.

По данным Севприроднадзора за 2024 год (отчета за 2025-й еще нет), лаборатория в рамках контрольно-надзорной мероприятий для расчета ущерба от загрязнения земель сточными водами и отходами и причинение вреда объектам растительного мира отобрала 198 проб на химический анализ. По результатам отбора выявлено пять случаев загрязнения земель сточными водами и отходами, по которым предъявлены требования о возмещении вреда и ликвидации загрязнения.