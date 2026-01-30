Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды

Дорогу на популярную у туристов гору Ай-Петри закрыли из-за объявленного на Крымском полуострове штормового предупреждения, сообщается в телеграм-канале администрации Ялты.

«В связи с объявленным экстренным штормовым предупреждением и во исполнение протокола постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым будет временно закрыт проезд по дороге Ялта — гора Ай-Петри», — цитирует сообщение ТАСС.

Ограничения действоют с 13:00 пятницы, 30 января, и продлятся до конца штормового предупреждения.

На полуострове с 30 января по 1 февраля действует штормовое предупреждение из-за ожидаемого похолодания до минус 13 градусов, снега и усиления ветра до 25 м/с. Сейчас в Крыму облачно, без осадков. Температура воздуха — +15.