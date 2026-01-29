Установлены новые потерпевшие по делу о хищении 1,1 млрд рублей при строительстве жилья

Почти 300 человек стали жертвами организованной преступной группы, похищавшей деньги при строительстве жилья в Ростовской, Воронежской областях, Краснодарском крае и Крыму,

Следователи в Ростовской области в январе 2026 года установили 10 новых потерпевших по этому уголовному с общим ущербом в 1,1 млрд рублей.

«Могу еще дополнить, что только за январь 2026 года еще 10 потерпевших мы уже установили», — сообщил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону начальник отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области Алексей Гринин.

По его словам, следствие считает, что новые потерпевшие по этому делу еще будут появляться благодаря распространению информации, так, в Крыму их количество ранее выросло до 40.

В настоящее время пострадавшие знакомятся с уголовным делом, после чего фигурантам предъявят обвинение. В деле, по данным следователей, 288 эпизодов, свыше 40 — с участием семей бойцов СВО, установлен также факт легализации похищенных денежных средств на сумму более 260 млн рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых и их аффилированных лиц на общую сумму более 120 млн рублей.

Также в областном главке ГУ МВД пояснили, что уголовное дело в отношении Арутюняна и неустановленных лиц выделено в отдельное производство, он остается в международном розыске, по делу продолжают устанавливать потерпевших от действий обвиняемых.

Ранее ТАСС сообщал, что полицейские в Ростовской области расследуют уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилья с ущербом в 1 млрд рублей. Один из трех его фигурантов — Арутюнян А.Г. объявлен в международный розыск и может находиться в Армении.