Проект реконструкции Стрелецкого спуска и площади Восставших одобрен госэкспертизой

Проект реконструкции Стрелецкого спуска и площади Восставших получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Как сообщается, это позволяет начать работы.

Повторная экспертиза проведена в связи с расширением объекта, к первоначальному объему, куда был включен Стрелецкий спуск, добавлена площадь Восставших.

Результатом проведения экспертизы стало подтверждение, что реализация проекта не создаст угрозы безопасности Историко-археологическому комплексу «Херсонес Таврический», а также объектам культурного наследия Мемориальное кладбище Коммунаров, Памятнику жертвам Холокоста и административному зданию УМВД на площади Восставших.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», общая длина реконструируемого участка составляет 965 метров. Согласно проекту, проезжая часть должна иметь четыре полосы движения, а скорость движения для безопасности составит до 50 км в час.

Напомним, реконструкция дороги проводится в связи со строительством тоннеля с ул.Пожарова на ул.Генерала Петрова.