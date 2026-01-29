Обучение хореографии: академия приподнимает занавес

Высшая профессиональная балетная школа в Севастополе — первое введенное в строй современное здание культурного кластера на мысе Хрустальный. Академия хореографии переехала в новое помещение, оборудованное балетными залами, учебным театром, интернатом и школой в ноябре 2024 года.

В академию поступают в 11-13 лет (с пятого класса общеобразовательной школы). Восемь лет ученики осваивают обычные дисциплины школьной программы и параллельно — специальные: классический, историко-бытовой и характерный танцы, актерское мастерство, фортепиано, осваивая профессию артист балета.

Получив диплом, выпускники обычно сразу приступают к работе в театре. И только там становится понятно, станут ли они звездами.

Ограничения и преодоление себя ради искусства

Со стороны балет кажется воплощением легкости и грации. Но за каждой улыбкой на сцене кроются годы боли, жесткой дисциплины и невероятной силы духа. Нагрузки в профессии не только физические, но и психологические.

За восемь лет обучения дети проводят на уроках классического танца более двух тысяч часов. Восемь тысяч часов выделяется на исторический, народный и современный танец, дуэт и актерское мастерство. А еще — репетиции, подготовки к концертам и спектаклям. И параллельно нужно осваивать программу общеобразовательной школы.

Воспитанники академии имеют мало свободного времени. Вся их жизнь подчинена строгой дисциплине. Подъем в 6.30. Занятия — с 8:30 до 20:00, отбой в 22:00. В академии телефоны не поощряются. Ими можно пользоваться только вечером. На ночь их убирают в специальные персональные ящики — студенты должны спать.

— Мобильные телефоны в течение уроков использовать запрещено. Дети сдают их в специальные шкафы. Вечером после уроков получают обратно, перед сном снова сдают. В учебный и балетный классы — телефоны не берут. Дети к этому привыкают и не страдают, — объяснила заведующая учебной частью Татьяна Лоргина.

У воспитанников академии специально разработанное пятиразовое питание: два завтрака, обед и два ужина. Дети получают три тысячи калорий в день — больше чем среднестатистический человек, но и тратят они значительно больше.

Комнаты в интернате занимают три этажа одного из зданий академии. На каждом этаже — 40 комнат по 15 квадратных метров. Все они типовые, живут в них по два человека. Туалет, душ, расположены отдельно, напротив каждой комнаты. Сейчас в интернате 52 ребенка. Родители в комнаты и в учебные классы не допускаются.

Воспитанники одеты так, как должны быть одеты артисты балета. У мальчиков классическая форма одежды и стрижка. А девочки все длинноволосые, со специально уложенной «кичкой» на макушке.

— Наши дети очень взрослые и ответственные. Кроме того, что они много занимаются, выступают и гастролируют, у них есть обязательная воспитательная программа. Ребята посещают театры, ездят на экскурсии, просто гуляют, дружат, общаются, — уточнила Т.Лоргина.

На вопрос «Севастопольской газеты», неужели в всюду в мире практикуют такую же жесткую систему образования для балетных, заведующая учебной частью отвечает: «Это классическое балетное образование и таковым оно является со времен императорской России. Ведь в первых балетных школах обучались дети крепостных. Строгая система балетного образования — исключительно российская. На западе всё более демократично, но и результаты более скромные. Жестко, потому что это сложная профессия, где ты себя постоянно ограничиваешь, держишь в определенных рамках ради искусства».

Рада, что отдали на балет

Несмотря на все сложности и строгости обучения, воспитанники не жалуются на трудности. Дети понимают, что для достижения цели, овладения профессией, они должны много знать и работать. Без усилий, успеха не бывает.

— Учиться, конечно, тяжело, иногда очень. Но чем нам еще заниматься? Нам всё нравится, — рассказывает студентка 4 курса балетного класса Алиса Штром.

— Мы же поступили сюда сознательно. Всем, кто здесь учится, нравится, что каждая минута заполнена. В любом случае цель каждой балерины — выступать на сцене. Я бы хотела танцевать на всех сценах мира! Просто хочу всегда танцевать, поэтому я занимаюсь этим каждый день. Даже не представляю, чем еще, кроме балета, я могла бы заниматься. Я очень рада, что меня отдали в балет, — утверждает девушка.

Балет и Севастополь

Существует ли между русским балетом и русским Севастополем хоть какая-то связь? Есть ли между ними что-то объединяющее и взаимодополняющее? На эту тему размышляют местные жители ровно с тех пор, когда на мысе Хрустальном по поручению Президента России Владимира Путина началось строительство культурного кластера: оперного театра, академии хореографии, галереи искусств, военного музея.

— Самая большая неожиданность, с которой я здесь столкнулась, это осознание, что наша профессия созвучна с этим городом. Севастополь такой легкий, красивый, воздушный город, который стоит на непокоренной твердой основе. Наша профессия такая же — легкая, но стоит на силе духа, — рассуждает о городе и балете исполняющая обязанности ректора академии, народная артистка РФ Мария Александрова

По ее мнению, существует и другая связь: балет пришел в Россию как имперское искусство, и Севастополь тоже имеет имперские корни. И непростительно, что до сих пор в городе не было традиций академического театра.

— Для меня это большая неожиданность. Ведь в Севастополе для этого самая благодатная почва. Сам город построен по имперскому принципу. Он имеет свое лицо, свои нюансы. Я обожаю гулять по Севастополю, находить в нем черты Парижа, черты Нью-Йорка, Санкт-Петербурга или московской широты — Большая Морская мне чем-то напоминает московскую Тверскую, — откровенничает народная артистка. Она уверена, что академия хореографии и оперный театр в Севастополе имеет колоссальное культурное значение. Навряд ли в ближайшие полвека где-то еще в мире реализуется такой масштабный проект, ни одно государство его не осилит.