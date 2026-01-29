Новый Херсонес продолжат развивать

Это стало итогом встречи Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.

Они говорили о перспективах завершения комплекса работ на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический», в частности о благоустройстве, сохранении, восстановлении и бережной интеграции объектов культурного наследия в городскую среду. Среди основных задач на данном этапе — материальное оснащение фондохранилища Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», в которое как раз сейчас поставляют оборудование для хранения ценных музейных предметов, с возможностью их экспонирования, сообщила пресс-служба Минстроя.

Отдельная тема — изучение, сохранение и реставрация объектов культурного наследия, а также развитие музейной подводной археологии и демонстрация древнерусской церковной архитектуры. В этом ключе обсудили значение междисциплинарных методов в экспонировании, берегоукреплении и исследовании памятников.

В ходе встречи еще раз были упомянуты рекордные темпы строительства объектов «Нового Херсонеса», который был построен за полтора года и введен в эксплуатацию летом 2024 года. Площадь комплекса 24 гектара, на его территории были построены 30 зданий в византийском стиле. Общая площадь застройки составила 140 тысяч кв. метров.

Сообщается, что Минстрой России совместно с Минкультом России, Федеральным казначейством и фАУ «Главгосэкспертиза» организовали проверку ведомостей объемов работ и сопроводительной документации по объекту. Все это позволило обеспечить контроль качества и прозрачность и соблюдение всех нормативных требований.