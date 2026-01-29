Льготы упрощенцам обещают оставить, но не всем

Основным вопросом стало рассмотрение обращения Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова о возможности сохранения льготных ставок по налогу для упрощенцев на 2026 год на уровне действовавших в прошлом году (4% и 10%).

— Работа над нашим законопроектом, над этими налоговыми ставками идет уже давно. И депутатский корпус, и правительство города заинтересованы в поддержке наших предпринимателей, чтобы они не закрывали свой бизнес, сохраняли рабочие места. Что касается самого закона, предлагаю тщательно проработать каждый аспект, собрать более полную информацию по отдельным направлениям бизнеса и обосновать каждое изменение. Подойти к решению нужно предметно, взвешенно и согласованно, — отметил спикер севастопольского парламента Владимир Немцев.

Все участники обсуждения пришли к однозначному выводу о том, что решение об установлении налоговых льгот необходимо принимать, тем более что такая возможность предоставлена постановлением Правительства Российской Федерации. Но, вероятно, в новом году будут какие-то ограничения и исключения.

— Обстановка достаточно сложная, поэтому требуется тщательный анализ, по каким отраслям и в каком размере мы можем себе это позволить, — отметил председатель комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов.

Парламентарии вернутся к рассмотрению данного вопроса после предоставления дополнительной информации со стороны профильных департаментов Севастополя.