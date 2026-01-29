Лечить ваш грипп будут семь врачей девять дней

В документе обновлены клинические рекомендации по лечению гриппа у взрослых пациентов, включая разделы диагностики, терапии и профилактики, а также критерии оценки качества медицинской помощи. Скорректированы списки противовирусных препаратов и лекарств для симптоматического лечения, в том числе в условиях стационара и при тяжелых осложнениях.

Главное изменение в новом стандарте — полный отказ от антибиотиков. Вместо этого акцент сделан на использование эффективных противовирусных препаратов. Пациентам будут назначать такие средства как риамиловир, занамивир, осельтамивир и другие.

Согласно обновленному клиническому протоколу, стандартный курс терапии будет занимать в среднем девять дней, а для комплексной диагностики потребуется консультация семи узких специалистов.

По новым правилам, для постановки точного диагноза больному гриппом необходимо пройти осмотр у акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта. Стандарт также предусматривает обязательное проведение 27 различных лабораторных и инструментальных исследований. В их число входят: анализы на маркеры воспаления и бактериальных инфекций; ПЦР-тесты для выявления спектра респираторных вирусов; микроскопическое исследование спинномозговой жидкости (при показаниях); рентгенография органов грудной клетки.

Для пациентов, лечащихся в стационаре, стандарт предписывает круглосуточное наблюдение врача-реаниматолога и ежедневные осмотры инфекциониста и терапевта. В документ включены рекомендации по применению более 25 лекарственных препаратов с указанием точных дозировок, а также предписания по специальному лечебному питанию на период болезни.

В 2023 году экономический ущерб от гриппа в России составил 9,8 млрд рублей. Эта сумма в три раза превышает аналогичный показатель за 2022 год, когда ущерб от заболевания был оценен в 3,3 млрд рублей. Также в 2023 году рост заболеваемости отмечен на уровне 166,94 случая на 100 тысяч населения, что в 2,7 раза превышает такие же данные за 2022 год (60,8 случая на 100 тысяч населения).