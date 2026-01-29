Круглогодичные курорты строят

На заседании правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко .Обсудили ключевые результаты 2025 года и планы на 2026 год в рамках масштабной программы по созданию федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

«По поручению Президента Владимира Путина в рамках федпроекта «Пять морей и озеро Байкал» создаются круглогодичные морские курорты. Главой государства утвержден перечень регионов и проектов. По нацпроекту «Туризм и гостеприимство» на все проекты предусмотрено 103 млрд рублей: они распределяются между субъектами — до 2 млн на номер. Важно объединить источники финансирования, в том числе региональные средства, инфраструктурные кредиты, частные инвестиции, вокруг точек притяжения федпроекта «Пять морей и озеро Байкал», а также приоритизировать проекты, чтобы помогать тем, кто в этом заинтересован и хочет двигаться вперед», — подчеркнул Д.Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что на совещании главы государства руководители регионов представляли проекты и давали обязательства по завершению их к 2030 году для выполнения задачи — увеличения турпотока на 10 миллионов человек по всем курортам ежегодно.

Основной доклад представил заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Он отметил, что задача на 2026 год — провести актуализацию «дорожных карт»: «Мы активно привлекаем и консолидируем все доступные инструменты финансирования: средства национального проекта «Туризм и гостеприимство», казначейские инфраструктурные кредиты, а также ресурсы других национальных проектов и государственных программ, средства региональных бюджетов и частные инвестиции. Параллельно ведем большую работу по балансировке бюджета проекта, чтобы каждый рубль государственной поддержки был максимально эффективен и привлекал дополнительные частные инвестиции».

С отчетами о реализации конкретных проектов выступили представители регионов. Председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк доложил, что проекты «Золотые пески» и «Крымская Ривьера» обеспечены финансированием, ведется активная работа по выполнению намеченных планов. Замгубернатора Севастополя Мария Литовко рассказала о проекте «Балаклавская бухта»: работа идет согласно заявленным планам.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о проекте «Приморье», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов — о «Волшебном Байкале», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — о «Воротах Байкала» и «Байкальской слободе». Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отчитался о темпах реализации «Каспийского прибрежного кластера». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко — о проекте «Санкт-Петербург марина», а зампредседателя правительства Калининградской области Вероника Лесикова — о «Белой дюне». Замгубернатора Запорожской области Даниил Пидаев информировал, что по проекту «Приморск» актуализирована «дорожная карта». Замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель, что край продолжает работать над источниками финансирования инфраструктуры для «Новой Анапы».

По итогам заседания вице-премьер дал ряд поручений, в том числе по финансированию и проработке технических решений.