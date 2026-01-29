Бакалавров и магистров отменяют

Вместо образовательного формата «бакалавр – «магистр» с 1 сентября 2026 года введут базовое и специализированное высшее образование, сроком от четырех до шести лет обучения.

Об этом сообщили федеральные СМИ, со ссылкой на депутата Госдумы Ксению Горячеву. По ее словам, новая образовательная форма по сути, является актуализированной старой, но в обновленном формате «с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками».

Фактически, речь идет о поэтапной замене Болонской системы, начавшейся в 2022 году.

Тестирование нового формата началось в шести российских вузах, теперь этот опыт масштабируется и на другие высшие учебные заведения.

Сообщается, что срок обучения на базовом уровне (в зависимости от специальности) составит от четырех до шести лет, а специализированное образование будет длиться от одного до трех лет. Как и прежде, аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования.

В качестве преимущества новой системы, К.Горячева назвала получение доступа к бесплатному обучению: теперь выпускники специалитета смогут претендовать на бюджетные места в специализированных программах.

Считается, что новый формат будет особенно важен для инженерных и наукоемких направлений, поскольку именно там требуется более глубокая и длительная подготовка.

Те же студенты, которые уже поступили на программы «бакалавриат» и «магистратура», смогут завершить обучение по программам, на которые они поступили.