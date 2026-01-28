За сдачу ГТО вы получите налоговый вычет
Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия в 2025 году выполнили 1528 севастопольцев, сообщила пресс-служба правительства города. Наличие знака ГТО позволяет оформить налоговый вычет, а выпускникам — заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз.
Присоединиться к этому движению можно по телефону: +7 (978) 061-40-52 в региональный Центр тестирования ГТО.
Сначала диспансеризация!
Сдача нормативов ГТО дает право на получение налогового вычета. Размер суммы, с которой предоставляется вычет — 18 тысяч рублей в год. Это не прямой возврат денег, а возможность уменьшить налогооблагаемый доход. То есть эта сумма заработной платы не будет подлежать налогообложению НДФЛ.
Вычет предоставляется за налоговый период, в котором гражданина наградили соответствующим знаком ГТО или в котором он его подтвердил. При этом одним из важных условий является, чтобы в год сдачи комплекса была пройдена диспансеризация. А возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют.
С 2026 года вместо диспансеризации для применения вычета можно пройти профилактический медицинский осмотр. Это упрощает получение вычета, особенно для лиц младше 40 лет, которым диспансеризацию положено проходить раз в три года, а профосмотр — ежегодно.
Размер вычета зависит от суммы дохода и ставки НДФЛ, по которой налогоплательщик платит налог. С 2025 года ставка НДФЛ варьируется от 13% до 22%, что влияет и на сумму вычета.
По шкале НДФЛ можно узнать конкретную ставку:
— если доход до 2,4 млн руб. в год, то он облагается по ставке 13%;
— если доход 2,4-5 млн руб. — 15%;
— если доход 5-20 млн руб. — 18%;
— если доход 20-50 млн руб. — 20%;
— если доход свыше 50 млн руб. — 22%.
Например, если вы заработали в год 1 млн руб., то налог на доходы физических лиц будет считаться не со всей суммы, а с 982 тысяч руб. (1000000−18 000).
В итоге, возвращается именно часть уплаченного НДФЛ, которая зависит от налоговой ставки:
— если ставка 13%, то вернуть можно 2340 руб. (18 000*0,13);
— если ставка 15% — 2700 руб.;
— при ставке 20% — 3600 руб. и 22% — 3960 руб.
Налоговый вычет может быть получен у работодателя в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца, когда работник подтвердил право на него.
Для этого необходимо заполнить в произвольной форме заявление на имя директора и приложить два документа:
— удостоверение о вручении знака отличия (копию акта о награждении) или сведения из электронной базы результатов ГТО;
— справку о медосмотре (диспансеризации перед ГТО).
Также налогоплательщик может самостоятельно заявить право на вычет. Сделать это можно, не посещая налоговую инспекцию в режиме онлайн с помощью сервиса на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
При декларировании через личный кабинет налогоплательщика понадобятся стандартные документы:
— справка о доходах (форма 2-НДФЛ) за год, в котором проходило тестирование;
— удостоверение о вручении знака отличия, копия акта о награждении или сведения из электронной базы результатов ГТО;
— справка о прохождении диспансеризации;
— реквизиты банковского счёта для зачисления денег.