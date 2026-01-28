За сдачу ГТО вы получите налоговый вычет

Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия в 2025 году выполнили 1528 севастопольцев, сообщила пресс-служба правительства города. Наличие знака ГТО позволяет оформить налоговый вычет, а выпускникам — заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Присоединиться к этому движению можно по телефону: +7 (978) 061-40-52 в региональный Центр тестирования ГТО.

Сначала диспансеризация!

Сдача нормативов ГТО дает право на получение налогового вычета. Размер суммы, с которой предоставляется вычет — 18 тысяч рублей в год. Это не прямой возврат денег, а возможность уменьшить налогооблагаемый доход. То есть эта сумма заработной платы не будет подлежать налогообложению НДФЛ.

Вычет предоставляется за налоговый период, в котором гражданина наградили соответствующим знаком ГТО или в котором он его подтвердил. При этом одним из важных условий является, чтобы в год сдачи комплекса была пройдена диспансеризация. А возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют.

С 2026 года вместо диспансеризации для применения вычета можно пройти профилактический медицинский осмотр. Это упрощает получение вычета, особенно для лиц младше 40 лет, которым диспансеризацию положено проходить раз в три года, а профосмотр — ежегодно.

Размер вычета зависит от суммы дохода и ставки НДФЛ, по которой налогоплательщик платит налог. С 2025 года ставка НДФЛ варьируется от 13% до 22%, что влияет и на сумму вычета.

По шкале НДФЛ можно узнать конкретную ставку:

— если доход до 2,4 млн руб. в год, то он облагается по ставке 13%;

— если доход 2,4-5 млн руб. — 15%;

— если доход 5-20 млн руб. — 18%;

— если доход 20-50 млн руб. — 20%;

— если доход свыше 50 млн руб. — 22%.

Например, если вы заработали в год 1 млн руб., то налог на доходы физических лиц будет считаться не со всей суммы, а с 982 тысяч руб. (1000000−18 000).

В итоге, возвращается именно часть уплаченного НДФЛ, которая зависит от налоговой ставки:

— если ставка 13%, то вернуть можно 2340 руб. (18 000*0,13);

— если ставка 15% — 2700 руб.;

— при ставке 20% — 3600 руб. и 22% — 3960 руб.

Налоговый вычет может быть получен у работодателя в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца, когда работник подтвердил право на него.

Для этого необходимо заполнить в произвольной форме заявление на имя директора и приложить два документа:

— удостоверение о вручении знака отличия (копию акта о награждении) или сведения из электронной базы результатов ГТО;

— справку о медосмотре (диспансеризации перед ГТО).

Также налогоплательщик может самостоятельно заявить право на вычет. Сделать это можно, не посещая налоговую инспекцию в режиме онлайн с помощью сервиса на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

При декларировании через личный кабинет налогоплательщика понадобятся стандартные документы:

— справка о доходах (форма 2-НДФЛ) за год, в котором проходило тестирование;

— удостоверение о вручении знака отличия, копия акта о награждении или сведения из электронной базы результатов ГТО;

— справка о прохождении диспансеризации;

— реквизиты банковского счёта для зачисления денег.