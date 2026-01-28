В Севастополе пока креативную экономику не поддерживают

С декабря прошлого года в Республике Крым действует реестр субъектов креативных индустрий, куда внесены профессии IT-специалистов, архитекторов, дизайнеров, издателей и кинематографистов. Севастополь в этой сфере от соседей отстает.

У соседей

Реестр субъектов креативных индустрий помог систематизировать работу с творческим сообществом в Крыму, определил приоритетные направления развития и способствовал адресной помощи. Так с 1 января 2026 года в республике введены в действие две новые адресные программы поддержки бизнеса: «Креатив» и «Свой бизнес». Микрозайм «Креатив» предназначен для субъектов малого и среднего предпринимательства, официально включенных в реестр креативных (творческих) индустрий Крыма. Сумма — от 150 тысяч до пяти миллионов рублей на срок от шести до 36 месяцев под процентную ставку от 6 до 12% годовых. Микрозайм «Свой бизнес» ориентирован на поддержку индивидуальных предпринимателей или юридических лиц — участников специальной военной операции или членов их семей. Сумма займа от 150 тысяч до трех миллионов рублей на срок от шести до 36 месяцев, процентная ставка от одного до 12% годовых.

В Министерстве экономического развития Республики Крым отметили, что запуск этих программ стал важным шагом в развитие комплексной поддержки предпринимательства в целом по Крыму.

Законопроект 2023 года уже умер

Депутаты второго созыва Севастопольского Законодательного собрания в 2023 году, еще до опубликования федерального закона, подготовили законопроект о креативных индустриях. Он был зарегистрирован, но к обсуждению документа парламентарии так и не приступили.

Как сообщил «Севастопольской газете» нынешний председатель постоянного комитета по экономике и инвестициям заксобрания Сергей Колбин, в городе действительно этот вопрос пока не рассматривался и, возможно, в этой сфере мы отстаем от соседних регионов. Депутат объяснил это тем, что ни один бизнесмен или представитель среднего или малого бизнеса, работающий в области креативных индустрий, в заксобрание за поддержкой или консультациями не обращался. Это, по словам С.Колбина, стало сигналом, что участники бизнес сообщества чувствуют себя комфортно. Законопроект 2023 года, авторами которого являлись депутаты Елена Глотова и Евгений Дубовик, в свое время получил отрицательное заключение от губернатора Севастополя и юридической службы заксобрания и со временем стал неактуальным. Как выразился С.Колбин, «старый законопроект умер»...

А 23 января департамент экономического развития разместил на своем сайте уведомление о подготовке проекта постановления правительства Севастополя «О вопросах регулирования деятельности в сфере креативных (творческих) индустрий в городе Севастополе». С.Колбин считает, что работа над постановлением даст толчок к разработке нового регионального закона о креативных индустриях, а также к разработке нормативных актов, определяющих порядок ведения реестров, что обеспечит корректное и своевременное включение данных.

Реестр креативных индустрий

В июне прошлого года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Президент России Владимир Путин поручил Правительству разработать долгосрочную стратегию развития креативной экономики, то есть основанной на интеллектуальном труде, и подумать над отдельным федеральным проектом. Тему актуализации Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки обсуждают с 2023 года.

Постановление Правительства РФ о порядке формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий было опубликовано в мае 2025 года. Так анонсированный еще в 2023 году реестр стал реальностью. В этот федеральный реестр попадут все юридические лица с соответствующими ОКВЭДами, а также ИП и физлица, получившие государственную поддержку.

Минэкономики уже утвердило перечень видов экономической деятельности в сфере креативных индустрий на основе Общероссийского классификатора. Туда вошли гастрономия, архитектура, дизайн, мода, кино и анимация, музыка, культурно-зрелищная и литературно-издательская деятельность, изобразительные и визуальные искусства, программное обеспечение, медиа и журналистике, рекламе и коммуникации.

По итогам прошлого года меры финансовой поддержки креативных индустрий в виде грантов и субсидий, налоговых льгот, гарантий и поручительств, льготного кредитования, лизинга реализовывались в 57 регионах страны. Меры по имущественной поддержке и поддержке сбыта, в том числе по продвижению продукции креативных малых и средний предприятий на зарубежные рынки — в 33 и 46 регионах, соответственно. Образовательная и консультационная поддержка — в 55 регионах, информационная поддержка — в 48.