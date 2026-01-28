Уголовное дело экс-депутата Госдумы Бальбека передано в суд

Уголовное дело по обвинению бывшего депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека передано в Киевский районный суд в Симферополе, дата рассмотрения пока не назначена, сообщил ТАСС Алексей Анохин, адвокат одной из обвиняемых, которая проходит по делу Бальбека, знакомый с материалами обвинения.

«Передано в Киевский районный суд дело по обвинению. Дата пока не назначена», — сообщил А.Анохин.

Бальбек, по его словам, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации. Он находится в СИЗО Симферополя.

Клевета о коррупции

Экс-депутат подозревается в клевете о проблемах с лекарственным обеспечением льготников в регионе и коррупции в перинатальном центре. По словам А.Анохина, Бальбека и двух других фигурантов (крымскую журналистку и бывшую сотрудницу Минздрава Республики Крым) подозревают в подготовке и подаче жалобы в Администрацию президента, в которой следствие усмотрело клевету.

«Вторая статья — доступ к неправомерной информации, и еще есть третья статья по этому делу — нарушение неприкосновенности частной жизни вице-премьера [Елены] Романовской относительно лекарственных средств. Была жалоба в АП, она касалась проблем с лекарственным обеспечением в Крыму для льготной категории населения и коррупции в перинатальном центре. Дальше эта жалоба ушла в Совет министров Крыма, а дальше — в правоохранительные органы, но не для того, чтобы проверить изложенные в этой жалобе обстоятельства, а для того, чтобы найти тех, кто ее подготовил», — сказал адвокат.

По его данным, далее было возбуждено уголовное дело в отношении всех троих подозреваемых, а дело Бальбека было выделено в отдельное производство, так как он был объявлен в розыск.

22 сентября 2025 года ГУ МВД России по Республике Крым сообщило, что бывший депутат Госдумы Р.Бальбек арестован. Он был задержан в Кабардино-Балкарской Республике.

Согласно данным из открытых источников, Р.Бальбек являлся депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя думского комитета по делам национальностей с октября 2016-го по октябрь 2021 года. Сообщение о его розыске появилось в середине августа 2025 года.