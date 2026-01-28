Сбили 10 беспилотников

За минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь, сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев: «В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 10 БПЛА».

С ночи на 28 января воздушную тревогу объявляли в Севастополе дважды: с 0:55 до 5:34 и с 7:57 до 10:02. По предварительной информации от Спасательной службы, на данный момент зафиксирована следующая информация. Возле школы №16 на Корабельной стороне упал осколок сбитого БПЛА. На момент падения осколка все учащиеся были в укрытии. Осколочное ранение нижней конечности получил мужчина, который в момент сбития БПЛА находился на улице. Повреждений здания не зафиксировано.

На Фиоленте осколки от сбитого БПЛА упали на крышу дома в одном из СНТ и повредили забор соседнего. В Юхариной балке обломки беспилотника пробили крышу частного дома.

В районе ул.Университетской обнаружен фрагмент от сбитого БПЛА, предположительно, двигатель. Обломки беспилотника также обнаружены в районе ул.Вакуленчука.

На пр.Героев Сталинграда в одном из домов осколок выбил окно на балконе.

Спасательные службы города оперативно среагировали на все сообщения и выехали на место.

«Если вы нашли осколок БПЛА — не трогайте его и сообщите об опасной находке по номеру 112. », — обратился к жителям города губернатор.