С тротуарами обещали разобраться
На съезде с улицы Батумской на улицу Керченскую тротуаров нет. Но машины здесь ездят, а пешеходы активно ходят.
Из-за перекрытия прохода по лестницам с пл.Восставших этот участок улицы Щербака у рынка «Чайка» был рекомендован департаментом транспорта для прохода пешеходам. А когда ул.Адмирала Октябрьского полностью перекрыли для проезда, по этой улице активно поехал транспорт. В итоге, по узкой однополосной улочке без тротуаров вверх и вниз снуют и автомобили, и пешеходы.
Проблема не потеряет актуальности как минимум до августа, пока ремонтируют подпорные стены на ул.Адмирала Октябрьского. Дети на самокатах, мамочки с колясками, пожилые люди с палочками, пациенты Первой горбольницы на костылях уворачиваются от автомобилей и отскакивают в заросли ежевики уже год!
«Севастопольская газета» отправляла информационный запрос в департамент транспорта с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и обеспечить безопасность пешеходам на этом участке, но...
В очередной раз вопрос был задан непосредственно руководителю гортранса Станиславу Таматаеву, который заинтересовался состоянием тротуаров вдоль этого проезда. С одной стороны — это незаасфальтированная тропинка, превращающаяся в грязевое месиво в дождь, а с другой — гигантские заросли колючей ежевики.
После уже устного обращения С.Таматаев пообещал разобраться в ситуации, а заодно выяснить, кому принадлежит домовладение за злосчастной колючей изгородью, и можно ли, убрав кусты, вернуть тротуар городу и пешеходам.