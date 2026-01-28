С тротуарами обещали разобраться

На съезде с улицы Батумской на улицу Керченскую тротуаров нет. Но машины здесь ездят, а пешеходы активно ходят.

Из-за перекрытия прохода по лестницам с пл.Восставших этот участок улицы Щербака у рынка «Чайка» был рекомендован департаментом транспорта для прохода пешеходам. А когда ул.Адмирала Октябрьского полностью перекрыли для проезда, по этой улице активно поехал транспорт. В итоге, по узкой однополосной улочке без тротуаров вверх и вниз снуют и автомобили, и пешеходы.

Проблема не потеряет актуальности как минимум до августа, пока ремонтируют подпорные стены на ул.Адмирала Октябрьского. Дети на самокатах, мамочки с колясками, пожилые люди с палочками, пациенты Первой горбольницы на костылях уворачиваются от автомобилей и отскакивают в заросли ежевики уже год!

«Севастопольская газета» отправляла информационный запрос в департамент транспорта с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и обеспечить безопасность пешеходам на этом участке, но...

В очередной раз вопрос был задан непосредственно руководителю гортранса Станиславу Таматаеву, который заинтересовался состоянием тротуаров вдоль этого проезда. С одной стороны — это незаасфальтированная тропинка, превращающаяся в грязевое месиво в дождь, а с другой — гигантские заросли колючей ежевики.

После уже устного обращения С.Таматаев пообещал разобраться в ситуации, а заодно выяснить, кому принадлежит домовладение за злосчастной колючей изгородью, и можно ли, убрав кусты, вернуть тротуар городу и пешеходам.