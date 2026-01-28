Проведут медиафестиваль «Путешественники во времени»

Медиафестиваль «Путешественники во времени», проведение которого запланировано в Севастополе, должен объединить молодых авторов и медиакоманды для создания видеоконтента о России.

Кто участвует

К участию приглашаются молодых людей в возрасте от 14 лет, в том числе школьников, студентов, а также взрослых. Участники могут выступить индивидуально или объединиться в команды от двух до четырех человек.

Что нужно сделать

Нужно стать автором, то есть, снять короткое, но мощное видео, которое смогут увидеть не только в России, но и в других странах. В видео предлагается рассказать всему миру об истории и культуре России, о городе Севастополе. Участникам предстоит снимать видеоролики по заданию организаторов непосредственно в Севастополе, и, что важно, на своем оборудовании.

Чем наградят

Участникам обещают очные встречи и мастер-классы в Севастополе, живое общение с экспертами и единомышленниками, подарки, полезные знакомства и экспертную поддержку.

Победители получат призы от мобильных парков «Россия — Моя история». Им также обеспечена перспектива международного показа авторских видеороликов.

Как зарегистрироваться

Зарегистрироваться для участия можно до 31 января, перейдя по ссылке https://forms.yandex.ru/u/696e384d95add58c54b45f5e/

Официальное открытие медиафестиваля – 1 февраля!