Происшествие в доме на Корчагина, 16

Сообщение о предположительно взрыве бытового газа и пожаре в многоквартирном доме на ул.Павла Корчагина в Камышовой бухте поступило в дежурную службу Севастополя 27 января в 21:14.

К месту происшествия прибыли подразделения МЧС и другие экстренные службы. Было установлено, что произошла резкая разгерметизация баллона газовой горелки объемом 500 мл. Пожара и разрушений не последовало. Мужчина получил ожог рук 1 степени, госпитализация ему не потребовалась, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.