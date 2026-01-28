Предлагают записываться к врачу через МАХ

Департамент здравоохранения Севастополя сообщил, что теперь записаться на прием к врачу можно через национальный мессенджер.

Однако есть небольшое уточнение: данный сервис позволяет записаться не ко всем специалистам.

Чтобы записаться к врачу через МАХ, выполните несколько шагов:

— перейдите по прямой ссылке: clck.ru/3RHGPd , либо пройдите по QR-коду;

— запустите мини-приложение и введите номер СНИЛС для идентификации в системе;

— выберите нужного специалиста, удобную дату и время приема.

«В любой момент можно отменить или перенести прием на другое время, если ваши планы изменились. Это удобно, быстро и полностью под вашим контролем!» — утверждают в департаменте.

Не удалось

«Севастопольская газета» воспользовалась рекомендацией. Со смартфона по коду наш корр зашел в бот «Цифровое здравоохранение Севастополя», дал согласие на обработку персональных данных и подтвердил номер телефона. Проверка данных в регистрационной системе выдала правильные ФИО, дату рождения, телефон, СНИЛС, пол и полис ОМС. После этого осталось нажать: «Всё верно, подтвердить». Но на экране высветилось: «Ошибка при регистрации. Комбинация ФИО и телефона уже существует. Пожалуйста, обратитесь к администратору @admin_MIAC».

Следующее нажатие на активную ссылку дало: «Ссылка не найдена»!

Поэтому запишемся к врачу пока по телефону...