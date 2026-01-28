Крымская полиция изъяла более 14 тысяч литров незаконного алкоголя

Выявление нарушений, связанных с незаконным оборотом спиртного, табака и никотинсодержащей продукции, дало ощутимые результаты. Полицейские изъяли из незаконного оборота более 14 тысяч литров неизвестного алкоголя, около тысячи литров поддельного пива, более 45 тысяч пачек сигарет и пять тысяч единиц электронных систем доставки никотина без маркировки. В отношении физических лиц составлено 26 протоколов об административных правонарушениях, собранные материалы направлены в суд. Возбуждено четыре уголовных дела по фактам незаконной перевозки спиртосодержащей продукции и незаконного хранения в целях сбыта немаркированных сигарет в особо крупном размере.

В Феодосии обнаружено и изъято 6500 литров спиртосодержащей продукции. В гараже в Симферополе хранились более 4000 литров спиртного, в металлическом ангаре одного из сел Кировского района — около 1500 литров, в доме в Старом Крыму — 1800 литров. Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.