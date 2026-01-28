Беспилотник успешно обезвредили

Специалисты МЧС России и ОМОН «Беркут-С» совместно обезвредили упавший на Фиоленте после утренней атаки на Севастополь вражеский беспилотник.

Операция прошла в штатном режиме. Жителей соседних домов в садовом товариществе попросили переместиться на безопасное расстояние, территорию оцепили правоохранители. Часть работ выполнялась дистанционным методом с использованием специализированных робототехнических средств.

Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Всего в работах были задействованы 50 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 сотрудников и четыре автомобиля.