В Новом Херсонесе соединят Римскую империю, Византию и Москву

Весной 2026 года в Новом Херсонесе появится еще одна локация, это будет игровая зона под общим названием «Рим». Это будет необычная игровая зона под названием «Рим», предназначенная для ребят в возрасте от четырех лет и старше, а также подростков.

Как сообщается, новая игровая площадка будет состоять из трех тематических зон: «Римская империя», «Византия» и «Москва — Третий Рим».

В музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» обещают, что локация «Рим» будет интерактивной, там установят интерактивные экраны, с помощью которых дети смогут знакомиться с историей, культурой и архитектурой разных эпох.

Центр площадки покроют ковром с изображением карты Римской империи, а наличие необычной подсветки позволит играть там как в дневное, так и в вечернее время.