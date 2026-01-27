Пруд-отстойник расчищают от деревьев и кустарников

На пруде-отстойнике в селе Озерное ведутся работы по расчистке этого гидротехнического сооружения от поросли.

В Севприроднадзоре отмечают, что это плановые работы. Их проводят специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства, для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации плотины в соответствии с правилами. Одно из ключевых их требований — недопущение зарастания земляных элементов гидротехнических сооружений древесно-кустарниковой растительностью, корневая система которой может нарушать целостность водоупорных и грунтовых слоев плотины, создавая риски фильтрации и размыва. Принимаемые специалистами меры — часть системной работы по обеспечению безопасности ГТС, особенно в преддверии весеннего паводка.

Пруд-отстойник в Озерном — одно из 47 гидротехнических сооружений, закрепленных за дирекцией. Объем этого водохранилища — 314 тысяч метров кубических. Пруд впадает в реку Байдарка, левый приток реки Черной.

В 2026 году году от деревьев и кустарников планируется расчистить 29 гидротехнических сооружений Севастополя.

Судя по фотоснимкам с места работ, древесно-кустарниковой растительности на гидротехническом сооружении выросло немало и ее плановой ликвидацией занимаются не часто.