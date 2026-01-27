Осужден за госизмену и хранение взрывчатки

В Севастополе к 17 годам лишения свободы приговорен 53-летний житель Республики Крым Евгений Гуденков. Он признан виновным в государственной измене и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывного устройства.

Как сообщили в прокуратуре Севастополя, установлено, что с января 2023 по октябрь 2024 года подсудимый через интернет-мессенджер «Вотсап» был завербован представителем ГУР МО Украины к сотрудничеству против безопасности Российской Федерации. По указанию представителя украинской спецслужбы он фотографировал и собирал сведения о дислокации средств противовоздушной обороны ВС РФ и передавал данные противнику. По заданию куратора перевез из подготовленного тайника на территории Республики Крым два брикета с гексогеном, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство к себе домой, а затем перепрятал в тайник в Инкермане.

Преступные действия Е.Гуденкова пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Спрятанные им взрывное устройство и взрывчатое вещество обнаружены и изъяты.

Севастопольский городской суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Автомобиль, мобильный телефон и ноутбук, которые осужденный использовал в преступной деятельности, конфискованы в доход государства.