Новую поликлинику построили и открыли

Поликлиника №7 начала работу 26 января. Трехэтажное здание на ул.Тараса Шевченко, 1а построили в Севастополе и оснастили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Новое медучреждение стало структурным подразделением Первой городской больницы.

«Сегодня первый день работы нашей поликлиники. Она рассчитана на 400 посещений в сутки и будет обслуживать 37 тысяч жителей Гагаринского района. Оснащение кабинетов на все 100% выполнено застройщиком. Все кабинеты уже готовы к работе», — рассказала пресс-службе правительства Севастополя заведующая поликлиникой №7 Елена Ксенофонтова.

В медучреждении установлено сложное диагностическое оборудование: рентген, флюорограф, маммограф, — но оно пока не лицензировано. В качестве временной меры на территории размещен флюоромобиль для обследования пациентов.