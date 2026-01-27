На Юг России идет тепло

Существенное потепление прогнозируют на Юге России в середине текущей недели после затянувшихся аномальных морозов. Температура воздуха в Крыму, в Краснодарском крае и в Адыгее в среднем поднимется до плюс 8-13 градусов, а в Сочи — до плюс 16-17, сообщает ТАСС со ссылкой на региональных синоптиков.

По данным Гидрометцентра, в Южном федеральном округе на прошлой неделе минимальная температура воздуха сохранялась ниже обычного в среднем на 5-10 градусов.

Краснодарский край и Адыгея

В начале недели на основной территории Краснодарского края будет действовать штормовое предупреждение. Во вторник в регионе без осадков, ночью — 3-5 градусов мороза, днем — 1-3 градуса тепла. По данным синоптиков Краснодарского ЦГМС, сохранится вероятность гололеда, гололедно-изморозевых отложений, гололедицы и налипания мокрого снега до утра 27 января.

Непогода создала жителям и гостям Кубани множество проблем. В частности, в Госавтоинспекции региона рассказали, что гололед привел к массовым ДТП. По состоянию на 09:00 мск понедельника были приняты заявки на оформление более 200 аварий, водителей попросили отказаться от поездок. По данным ГУ МЧС России по региону, в понедельник спасателей 17 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП, в авариях пострадали, предварительно, 14 человек.

Теплая погода без осадков пришла в Сочи уже в понедельник. Во вторник в городе-курорте и на федеральной территории ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха днем максимально прогреется до весенних 17 градусов, ночью — опустится до 7-12 градусов тепла. Температура морской воды составит плюс 9 градусов.

В целом на территории Краснодарского края потеплеет до 13 градусов к четвергу-пятнице, а в южных районах региона в середине рабочей недели столбики термометров поднимутся до весенних 16 градусов. В северных районах, где прогрев воздуха будет не столь интенсивным, осадки почти прекратятся, но усилится ветер. Самым теплым днем станет последний день января.

Крым

В Республике Крым после продолжительных осадков в виде снега с понедельника началось ощутимое потепление. Температура воздуха ночью во вторник поднимется до 5 градусов тепла, днем — до 13 градусов тепла и в ближайшие дни будет повышаться на 1-2 градуса.

В республике 27 января ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра 17-22 м/с, в горах до 25 м/с. В ГУ МЧС по региону предупредили об угрозе ЧС на объектах энергетики и ЖКХ, а также о возможном падении рекламных щитов и конструкций.

В Севастополе в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла, днем — до 13-14 градусов тепла.