Из-за камнепада проезд к Учан-Су закрыли

Проезд к водопаду над Ялтой закрыли с 27 января до особого распоряжения.

Как сообщается на страничках в соцсети ФГБУ «Заповедный Крым», причина закрытия — осыпные процессы и падение камней, что создает опасность для туристов.

Закрытие проезда носит временный характер. О возобновлении доступа к водопаду Учан-Су «Заповедный Крым» обещает проинформировать дополнительно.

Водопад Учан-Су — одна из самых известных и впечатляющих природных достопримечательностей Крыма находится на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы. Его высота 114,1 метров. Это самый высокий водопад полуострова. В начале весны или после сильных дождей Учан-Су наиболее полноводный и мощный. В холодные зимы водопад замерзает, образуя поражающие воображение причудливые ледяные формы.