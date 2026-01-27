Движение по ул.Адмирала Октябрьского обещают запустить в июле

Строительная готовность подпорных стен на спуске с пл.Восставших по ул.Адмирала Октябрьского составляет 70%, отчитался 27 января директор департамента транспорта Севастополя Станислав Таматаев.

По его словам, все 213 буронабивных и 50 анкерных свай уже установлены. Насыпь из щебня, которая служила площадкой для работы строительных машин и механизмов, вывезена. Подрядчик приступил к работам по обустройству монолитных стен и лестничных проходов, устройству тротуарной подложки.

С понедельника частично закрыли проезд между улицами Новороссийской и Керченской, чтобы обустроить инженерные коммуникации.

— Этот узел достаточно сложный. Он насыщен инженерными коммуникациями — водоснабжение, водоотведение, сети связи. Что касается завершения работ, их предполагается завершить в июле текущего года, открыв движение по данному участку, — пообещал С.Таматаев.

Он сообщил, что есть планы открыть рабочее движение заблаговременно, в том числе в формате реверсивного движения. Однако пришли к выводу, что это существенно дорожную ситуацию не облегчит, но приведет к затягиванию сроков. В результате решили, что будет целесообразнее открыть движение сразу по правой и левой сторонам.

На вопрос, завершено ли в полном объеме проектирование, С.Таматаев ответил, что положительное заключение на все проектные работы получено еще осенью 2025 года.

Сами работы предполагают определенную последовательность: сначала надо было обустроить насыпь, потом приступить к основной фазе строительства, после — к омоноличиванию бетонных конструкций. После этого планируется обустроить пешеходные дорожки и начать облицовку плиткой фасада, для чего уже закуплен гранит, одобренный Архитектурно-художественным советом.

— Мы предполагаем, что в июле все эти работы завершим и будем открывать рабочее движение. После этого наступит черед для ремонта улиц Шмидта и Демидова, которые сейчас служат объездом, — сообщил глава дептранса.

Он также обратил внимание, что вдоль ул.Адмирала Октябрьского уже появились световые опоры и опоры для контактной троллейбусной сети.

Как рассказал заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Александр Куминов, сейчас на этом объекте работают 50 человек и 10 единиц техники.