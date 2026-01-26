Выставка документов об участии казаков в Крымской войне открылась в Москве

Выставка «Казачество и Церковь в годы Крымской войны», на которой представлены ранее не выставлявшиеся документы об участии казачества в военном конфликте, открылась в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).

Открытие состоялось в рамках Международных Рождественских образовательных чтений. «Смело можно сказать, что 95%, а может, 99% документов, которые положены в основу экспозиции, не известны не только широкой публике, но и профессиональным историкам. <...> В экспозиционных, выставочных (мероприятиях) эти документы не участвовали, они были специально подобраны в ходе поисковой работы в нескольких федеральных архивах и архивах субъектов Российской Федерации», — сообщил ТАСС научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин.

На выставке представлены свидетельства подвигов казаков в конфликте, который состоялся между Российской Империей и объединенными силами Османской империи, Британии, Франции, Сардинского королевства на южных рубежах России, в том числе, в Крыму и на Северном Кавказе, а также на Дальнем Востоке в 1853–1856 годах. Экспозиция будет доступна до 26 февраля. Как отметил А.Сорокин, «под таким углом зрения на участие казачества и Русской Православной Церкви в Крымской войне еще никто пристально не смотрел ни на уровне монографических исследований, ни на уровне организации подобных историко-документальных выставок».

После открытия выставки стартовала одноименная научная конференция. Председатель синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, обращаясь в приветственном слове к участникам, подчеркнул актуальность изучаемого вопроса, так как современные казаки, «движимые тем же чувством долга, продолжают дело своих предков на полях специальной военной операции».

«Это прямая наследственность той чести, мужества и верности, которые были завещаны им поколениями героев Крымской войны и многих других войн. Наша задача сегодня преподать подрастающему поколению этот удивительный пример героизма, настоящего патриотизма. Для этого мы изучаем архивы, создаем экспозиции и делаем общедоступной историческую правду в том виде, в котором она есть, без каких-либо прикрас и изменений», — сказал он.

О Рождественских чтениях и выставке

XXХIV Международные Рождественские образовательные чтения, тема которых в 2026 году «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», проходят в столице с 25 по 29 января. В рамках чтений запланированы 215 мероприятий на более чем 50 площадках. Организаторы ожидают, что в форуме примут участие более 5 тысяч человек.

Выставка — это совместный проект Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством и РГАСПИ. Реализуется при содействии Федерального архивного агентства и при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.