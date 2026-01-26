Школьные классы закрывают на карантин

В Севастополе на карантин по ОРВИ и гриппу на 26 января закрыты 15 классов в шести школах и две группы в двух дошкольных учреждениях, сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

В этот же период — с 19 по 25 января в Республике Крым на карантин полностью закрыли две школы, а 89 классов в 31 школе и 19 групп в 15 дошкольных учреждениях.

Такое решение было принято для недопущения формирования очагов респираторных заболеваний в организованных коллективах детей.

За неделю с 19 по 25 января в Республике Крым отмечен рост заболеваемости (+16,3%) острыми респираторными вирусными инфекциями: заболело 10029 человек, показатель на 10 тысяч/населения 52,5. В общей структуре заболевших дети от 7 до 14 лет составили 30%.

В Севастополе респираторными инфекциями заболело 233 человека, показатель на 10 тысяч/населения — 41,3, ниже уровня предыдущей недели на 5,6%, и ниже уровня эпидемического порога на 38,35.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также активной циркуляцией вируса гриппа типа А (H3N2) — гонконгский грипп. В общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет — 72,0%.